Когда уплаченный за границей налог на прибыль засчитывается в Украине — Finance.ua

Когда уплаченный за границей налог на прибыль засчитывается в Украине Сегодня 10:33 — Личные финансы

Когда уплаченный за границей налог на прибыль засчитывается в Украине

Суммы налога на прибыль, полученную из иностранных источников, уплаченные за границей, засчитываются при уплате ими налога в Украине. При этом зачислению подлежит сумма налога, рассчитанная по правилам, установленным разд. ІІІ НКУ.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Хмельницкой области.

Размер зачисленных сумм налога из иностранных источников в течение налогового (отчетного) периода не может превышать суммы налога, подлежащего уплате в Украине таким налогоплательщиком в течение такого периода.

Не подлежат зачислению в уменьшение налоговых обязательств следующие налоги, уплаченные в других странах:

налог на капитал/имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налоги на реализацию (продажу);

другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются другими налогами согласно законодательству иностранных государств.

Зачисление уплаченных за таможенной границей Украины сумм налога осуществляется при подаче письменного подтверждения контролирующего органа другого государства по факту уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

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