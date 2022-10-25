Когда украинцы получат компенсацию за разрушенное жилье: разъяснили в правительственной группе по восстановлению Украины — Finance.ua

Когда украинцы получат компенсацию за разрушенное жилье: разъяснили в правительственной группе по восстановлению Украины Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Когда украинцы получат компенсацию за разрушенное жилье: разъяснили в правительственной группе по восстановлению Украины

Возмещение украинцам за разрушенное и поврежденное в результате российской агрессии жилье должно произойти в рамках международного компенсаторного механизма. Именно активы рф должны стать основным источником финансирования восстановления Украины.

Об этом рассказала в интервью ua.news Елена Сукманова, глава судебной практики Sayenko Kharenko Company, экс-первый заместитель министра юстиции Украины, член рабочей группы при Министерстве развития громад и территорий Украины по программе восстановления Украины.

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«Компенсация гражданам за поврежденное жилье, по сути, тоже должна быть частью большого международного компенсаторного механизма. Но здесь надо понимать, что для государства это также важная часть социальной функции в отношении своих граждан. Сегодня все данные о повреждениях государство пытается централизованно собирать в единые реестры. Вместе с местными органами власти изыскиваются источники компенсации критических повреждений», — заявила Сукманова.

Однако на данный момент механизм таких компенсаций пока не заработал.

«К сожалению, мы пока не можем говорить о работающем механизме таких компенсаций. Однако остается надеяться, что национальные фонды соберут достаточно средств для восстановления жилищной инфраструктуры», — добавила она.

Справка Finance.ua

в результате полномасштабной агрессии рф в Украине разрушены почти 95 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысячи — жилых домов;

больше всего разрушений зафиксировано в Киевской области — 25 тысяч разрушенных объектов, в Донецкой области — более 20 тысяч и в Харьковской — более 9 тысяч объектов.

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