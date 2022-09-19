Когда Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии — мнение экспертов — Finance.ua
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Когда Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии — мнение экспертов

Энергетика
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Когда Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии — мнение экспертов
Когда Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии — мнение экспертов
В НЭК «Укрэнерго» сообщили о новых достижениях в экспорте украинской электроэнергии. Там говорят, что в сентябре поступления от экспорта электроэнергии достигли $131 млн. Также отмечается, что сегодня, когда украинская сеть синхронизирована с энергосистемой ENTSO-E, возможность экспорта электроэнергии в Европе открыта для всех украинских производителей.
«Украина два с половиной месяца зарабатывает на экспорте электроэнергии, мы постепенно превращаемся из просителей — в стратегически важных партнеров ЕС. Это главный результат и успех нашей синхронизации с ENTSO-E», — сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Между тем, крупнейшая атомная электростанция ЗАЭС остановлена и не подает электроэнергию в сеть страны. Это связано с безопасностью блоков, которые вывели в холодную остановку из-за действий захвативших станцию российских оккупантов. Однако отсутствие ЗАЭС в системе энергоснабжения Украины будет сложно заместить, говорят эксперты.
«Остановка блоков была необходима, выбытие блоков из системы из-за оккупации станции приведет к серьезным проблемам энергообеспечения страны, особенно в условиях рисков ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. И вряд ли мы сможем расширять экспорт в такой ситуации», — прокомментировал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
По его мнению, Украина может в пиковые моменты роста спроса на электроэнергию покупать электроэнергию у стран ЕС, то есть импортировать электроэнергию.
«Импорт может быть, но он очень проблематичен — наша синхронизация с ENTSO-E ограничена объемом 300 МВт. Это — небольшая величина, а возможности перетоков у нас — 2 ГВт. Возможности импорта ограничены, а цена в ЕС огромна, и есть дефицит электроэнергии в самом Евросоюзе», — отметил Владимир Омельченко.
По мнению экспертов, рост потребления электроэнергии в Украине в зимний период может быть связан с потребностью использовать электрообогрев.
Кроме того, если в результате ракетных ударов ВС рф пострадают станции, производящие электроэнергию, то объем производства электроэнергии упадет до критического уровня. Это будет означать необходимость применения мер в виде веерных отключений потребителей.
«Поражение генерации может привести к ограничению энергоснабжения. То есть веерными отключениями будут балансировать систему», — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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