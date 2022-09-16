Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда — Finance.ua
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Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда

Казна и Политика
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Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда
Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда
МВФ предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1,4 млрд долларов в случае, если исполнительный комитет фонда увидит в Украине формирование «продовольственного шока».
Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.
«Международный валютный фонд может предоставить Украине экстренную помощь на сумму около 1,4 млрд долларов почти сразу после того, как исполнительный совет увидит маркеры формирования „продовольственного шокового окна“, связываемого с резким подорожанием продовольствия», — отметил Райс.
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По его словам, представители МВФ встретились со своими украинскими коллегами в Сараево на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
Результатом встречи станет создание специальной миссии, которая приступит к техническим обсуждениям длительной полноценной программы финансирования Украины со стороны МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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