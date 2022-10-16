Когда снизятся цены на яйца в Украине: прогноз Минагрополитики — Finance.ua
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Когда снизятся цены на яйца в Украине: прогноз Минагрополитики

Личные финансы
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На украинском рынке стоимость яиц должна стабилизироваться в ноябре.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«В настоящее время оптово-отпускная цена куриных яиц в Украине составляет 43 грн за десяток. Однако уже в конце октября — начале ноября цена пойдет на спад и стабилизируется», — отметил он.
По словам Высоцкого, поголовье кур и производство в целом резко сократилось из-за военных действий, уничтожения птицеводческих комплексов и проблем с логистикой.
«Производители яиц вынуждены были продавать продукцию ниже себестоимости. С сентября возобновился сезонный потребительский спрос, но количество поголовья в областях, в которых традиционно выращивают яичных курей, еще не восстановлено, на это нужно по меньшей мере два-три месяца. В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен», — объяснил он.
По материалам:
УНІАН
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