Когда работающему пенсионеру продолжается выплата пенсии — Finance.ua

Когда работающему пенсионеру продолжается выплата пенсии Сегодня 19:00 — Личные финансы

трудоустройства или увольнения с работы, поскольку право на выплату пенсии/определение ее размера во многих случаях связано со статусом пенсионера — «работающий / неработающий» — статья 16 Закона Украины от 9 июля 2003 года Имеет ли право в период работы пенсионер на выплату пенсии? Закон определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего, поскольку право на выплату пенсии/определение ее размера во многих случаях связано со статусом пенсионера — «работающий / неработающий» — статья 16 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом пишет Кадровик.

В частности, пенсия за выслугу лет назначается в случае ухода с работы, дающей право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем ​​увольнения с работы.

В то же время в описанном случае работа на должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Поэтому в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается.

Справка Finance.ua:

Поступления в Пенсионный фонд Украины от единого социального взноса (ЕСВ) в январе-сентябре 2023 года составили 307,7 млрд грн, что на 11,2 млрд больше запланированного.

Согласно обнародованным оперативным данным, за январь-сентябрь 2023 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 307,7 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 11,2 млрд грн больше, чем было запланировано.

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