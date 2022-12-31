Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира — Finance.ua
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Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира

Валюта
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Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира
Когда ожидать повышения официального курса доллара до 40 гривен: прогноз банкира
Повышенный спрос на валюту может привести к тому, что НБУ пойдет на девальвацию. Официальный курс доллара к гривне может вырасти до 40 гривен уже зимой 2023 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куринный, эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.
Как отметил банкир, атаки на энергетическую систему способствуют росту спроса на иностранную валюту, ведь возникает необходимость в закупке запчастей и генераторов и т.д., а это также давит и на безналичный, и на наличный рынок.
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«Мы считаем, что 1-2 месяца изменений курса не будет, но потом возможно изменение курса до 40,00 грн/доллар (в бюджете предусмотрен средневзвешенный курс 42,00 грн/доллар)», — прогнозирует Куринный.
По прогнозу Юрия Крохмаля, руководителя службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард», уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте ближайших месяцев продолжать проводить политику фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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