Когда отпуск без сохранения зарплаты должны предоставить безоговорочно — Finance.ua

Когда отпуск без сохранения зарплаты должны предоставить безоговорочно Сегодня 20:01 — Личные финансы

Когда отпуск без сохранения зарплаты должны предоставить безоговорочно

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает , что отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями ст. 25 Закона Украины «Об отпусках».

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на определенные законодательством сроки таким категориям работников (кроме работников, привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры):

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке:

матери или отцу, который воспитывает детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), имеющей двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, — продолжительностью до 14 календарных дней;



матери или другим лицам, указанным в ч. 3 ст. 18 и ч. 1 ст. 19 настоящего Закона, в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, — продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста, а в случае если ребенок болен сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) или если ребенок, которому не установлена инвалидность, больной тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, острым или хроническим заболеванием почек IV степени, — не более чем до достижения ребенком 16-летнего возраста, а если ребенку установлена категория «ребенок с инвалидностью подгруппы А» или ребенок, которому не установлена инвалидность, получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи — до достижения ребенком 18-летнего возраста.



Перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний и т.д., что дает право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы на ребенка, которому не установлена инвалидность, утверждается Кабинетом Министров Украины;



участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно. Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной — продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;



пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы — продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;



лицам с инвалидностью I и II групп — продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;



лицам, вступающим в брак, — продолжительностью до 10 календарных дней;



работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерки), братьев, сестер — продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и назад; других родных — продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно;



работникам по уходу за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном стороннем уходе, — продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;



работникам для завершения санаторно-курортного лечения — продолжительностью, определенной в медицинском заключении;



работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, — продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда до местонахождения учебного заведения и обратно;



работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, — продолжительностью, необходимой для проезда до местонахождения высшего учебного заведения или научного заведения и обратно;



совместителям — на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

ветеранам труда — продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;



работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, — продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;



работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, — продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда до местонахождения учебного заведения и в обратном направлении.



Читайте также Имеет ли право на отпуск призванный на военную службу работник за время такой службы

При наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка.

Работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре, в течение четвертого года обучения предоставляется по их желанию один свободный от работы день в неделю без сохранения заработной платы.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или получил статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней, без зачисления времени пребывания в отпуске в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона Украины «Об отпусках».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.