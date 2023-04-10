Когда нельзя уволить лиц с инвалидностью — объяснение Гоструда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда нельзя уволить лиц с инвалидностью — объяснение Гоструда

Казна и Политика
23
Работники, получившие на предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата или численности работников, если по квалификации и производительности труда они не уступают другим работникам.
Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление Государственной службы по труду, пишет Кадровик.
Однако законодательство не запрещает увольнять с работы работников с инвалидностью по причинам, не связанным с инвалидностью — прогул, нарушение трудовой дисциплины и т.п.
Работодателям нужно помнить, что:
  • при принятии на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок;
  • инвалидность является уважительной причиной расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок;
  • отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа, перевод работника с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние работника инвалидностью препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью;
  • в случае сокращения численности или штата преимущественное право оставаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации предоставляется инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.