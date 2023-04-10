Когда нельзя уволить лиц с инвалидностью — объяснение Гоструда Сегодня 07:26 — Казна и Политика

Работники, получившие на предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата или численности работников, если по квалификации и производительности труда они не уступают другим работникам.

Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление Государственной службы по труду, пишет Кадровик.

Однако законодательство не запрещает увольнять с работы работников с инвалидностью по причинам, не связанным с инвалидностью — прогул, нарушение трудовой дисциплины и т.п.

Работодателям нужно помнить, что:

при принятии на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок;

инвалидность является уважительной причиной расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок;

отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа, перевод работника с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда за заключением медико-социальной экспертизы состояние работника инвалидностью препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью;

в случае сокращения численности или штата преимущественное право оставаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации предоставляется инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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