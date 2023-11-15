Когда можно вернуть некачественный товар в супермаркет и получить больше денег, чем заплатили — Finance.ua
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Когда можно вернуть некачественный товар в супермаркет и получить больше денег, чем заплатили

Личные финансы
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Когда можно вернуть некачественный товар в супермаркет и получить больше денег, чем заплатили
Когда можно вернуть некачественный товар в супермаркет и получить больше денег, чем заплатили
Иногда бывают случаи, когда вы приобретаете товар, однако он оказывается некачественным. В таком случае вы имеете право вернуть его в магазин и получить обратно свои средства. Но что делать, если вы решили вернуть денежные средства за некачественный товар, но цена уже изменилась?
Эксперты телеграм-канала «Защиты прав потребителей» рассказали о правах потребителя в таком случае.
Если товар оказался некачественным и доказано, что существенный недостаток возник по вине производителя, а не потребителя, вы имеете право заменить товар на аналогичный или вернуть денежные средства.
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В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», на момент расторжения договора купли-продажи потребитель имеет право:
  • вернуть сумму, указанную в чеке, если стоимость товара уменьшилась;
  • вернуть сумму, указанную на ценнике, если цена товара увеличилась.
Следовательно, если цена товара в день расторжения договора купли-продажи уменьшилась, покупатель имеет право получить полную сумму уплаченных средств, указанных в расчетном документе.

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Если цена товара в день расторжения договора купли-продажи увеличилась, потребитель имеет право получить большую сумму, то есть указанную на ценнике.
Эксперты отмечают, что уплаченные за товар средства вы вправе вернуть в день обращения или в течение 7 дней. А если воспользовались услугами интернет-магазина — не больше чем через 30 дней.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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