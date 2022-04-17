Когда можно будет регистрировать сделки по продаже квартир — Finance.ua

Когда можно будет регистрировать сделки по продаже квартир

Сегодня 10:00 — Недвижимость

Кабинет Министров 28 февраля принял решение ограничить доступ к госреестрам, включая Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому проводить сделки по продаже квартир в настоящее время нельзя.

Министр юстиции Денис Малюска рассказал « Радио свобода », когда такая возможность появится.

Сейчас зарегистрировать право собственности на недвижимость, отметил он, невозможно, но через неделю отдельные категории нотариусов должны получить полноценный доступ к реестру прав на недвижимое имущество.

«Мы не всем нотариусам предоставим доступ — тем, кто не попадался на незаконных действиях ранее и соответственно не было удовлетворенных жалоб или санкций с действиями соответствующих реестров. Соответственно, это тоже ограничит круг рискованных субъектов, которые будут иметь доступ к реестрам», — отметил министр и добавил, что критерии доступа нотариусов к реестру будут определены постановлением Кабмина.

Сейчас провести сделки по купле-продаже недвижимости пока невозможно.

Работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: когда ставится несколько прокладок, мгновенно за один вечер имущество продается несколько раз и потом его не вернешь.

Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел собственник менее месяца назад — он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочек добросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть.

«Наша цель в течение нескольких недель, возможно, месяца, вернуть возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период — на территориях, где боевые действия не ведутся», — объясняет Малюська.

«Если кто-то инвестировал в новую квартиру, то ему действительно сейчас критически важно иметь такое право собственности. Почему? Потому что идет война, и если это имущество будет повреждено, то инвестору нужны правоучредительные документы для того, чтобы доказать свой ущерб. Это регистрация нового имущества, соответственно, риск хищения минимален. Соответственно, мы такую операцию добавили», — рассказал министр.

При этом, по его словам, сейчас можно оформить сделку по продаже или покупке автомобиля. Соответствующий реестр администрируется Министерством внутренних дел.

«В МВД была просьба к Минюсту, чтобы мы предоставили доступ в реестр обременения движимого имущества, чтобы регистрировать автомобили. Мы предоставили такой доступ. Соответственно, такая регистрация проводится», — сказал он.

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