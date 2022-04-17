Когда можно будет регистрировать сделки по продаже квартир — Finance.ua

Кабинет Министров 28 февраля принял решение ограничить доступ к госреестрам, включая Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Поэтому проводить сделки по продаже квартир в настоящее время нельзя.
Министр юстиции Денис Малюска рассказал «Радио свобода», когда такая возможность появится.
Сейчас зарегистрировать право собственности на недвижимость, отметил он, невозможно, но через неделю отдельные категории нотариусов должны получить полноценный доступ к реестру прав на недвижимое имущество.
«Мы не всем нотариусам предоставим доступ — тем, кто не попадался на незаконных действиях ранее и соответственно не было удовлетворенных жалоб или санкций с действиями соответствующих реестров.
Соответственно, это тоже ограничит круг рискованных субъектов, которые будут иметь доступ к реестрам», — отметил министр и добавил, что критерии доступа нотариусов к реестру будут определены постановлением Кабмина.
Сейчас провести сделки по купле-продаже недвижимости пока невозможно.
Работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами. В частности, типичная рейдерская схема: когда ставится несколько прокладок, мгновенно за один вечер имущество продается несколько раз и потом его не вернешь.
Мы будем предлагать Кабмину установить правило, что если имущество приобрел собственник менее месяца назад — он его продать не может. То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочек добросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть.
«Наша цель в течение нескольких недель, возможно, месяца, вернуть возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период — на территориях, где боевые действия не ведутся», — объясняет Малюська.
«Если кто-то инвестировал в новую квартиру, то ему действительно сейчас критически важно иметь такое право собственности. Почему? Потому что идет война, и если это имущество будет повреждено, то инвестору нужны правоучредительные документы для того, чтобы доказать свой ущерб. Это регистрация нового имущества, соответственно, риск хищения минимален. Соответственно, мы такую операцию добавили», — рассказал министр.
При этом, по его словам, сейчас можно оформить сделку по продаже или покупке автомобиля. Соответствующий реестр администрируется Министерством внутренних дел.
«В МВД была просьба к Минюсту, чтобы мы предоставили доступ в реестр обременения движимого имущества, чтобы регистрировать автомобили. Мы предоставили такой доступ. Соответственно, такая регистрация проводится», — сказал он.