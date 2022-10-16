Когда лицо получает статус налогового резидента, и какие штрафы грозят — Finance.ua

Когда лицо получает статус налогового резидента, и какие штрафы грозят Сегодня 10:16 — Личные финансы

Статус налогового резидента одной из стран ЕС может дорого обойтись украинским переселенцам, ведь со всех доходов им придется заплатить большие налоги.

По сравнению со странами Западной Европы украинские ставки налогов средние.

С полученной в Украине зарплаты в государственный и местный бюджеты уплачиваются 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Дополнительно работодатель платит 22% ЕСВ.

В западных странах физлица платят гораздо более высокие налоги, их размер может превышать половину дохода. В большинстве стран ЕС действует прогрессивная система налогообложения: чем меньше доход, тем меньше ставка налога.

Однако даже пониженные ставки налогов станут обузой для бюджета украинского переселенца.

Если лицо проигнорирует требования налоговой об уплате налогов, то в ЕС ему грозят штрафы и даже уголовная ответственность.

Когда лицо получает статус налогового резидента

В разных странах статус налогового резидента наступает при разных условиях. Самое распространенное из них — проживание в стране в течение длительного периода, как правило — полгода или 183 дня

«В большинстве стран первым основанием для приобретения налогового резидентства является наличие собственного или арендованного жилья, в котором лицо обычно проживает».

Если такое жилье есть в двух странах, тогда определение налогового резидентства лица производится на основе других критериев.

К ним относятся тесные семейные и экономические связи, пребывание в стране более 183 календарных дней, гражданство", — отмечает управляющая партнер юридической компании GLS Ольга Черевко.

Важным критерием, по которому лицо получает статус налогового резидента, — наличие так называемого центра жизненных или экономических интересов в определенной стране.

Если центр экономических интересов личности в Украине, то это достаточное основание для того, чтобы не платить налоги с доходов за границей.

«Центр жизненных интересов может охватывать разные аспекты: от количества дней пребывания в стране, владения имуществом и наличия работы до посещения школы или детсада детьми и посещения спортзала. Где центр жизненных интересов — там и уплата налогов», — объясняют юристы Европейской бизнес-ассоциации.

Центр экономических интересов у лица возникает в той стране, к которой оно наиболее тесно привязано экономически и социально. Как правило, центр экономических интересов лица находится в той стране, где оно имеет:

постоянное место жительства;

официальное место работы;

зарегистрированный бизнес или ФЛП;

открытые банковские счета;

регулярную уплату налогов и коммунальных платежей;

тесные родственные связи;

место, в котором постоянно учится несовершеннолетний ребенок этого лица (детский сад, школа или вуз);

абонементы в спортзалы, бассейны, секции.

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Економічна Правда По материалам:

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