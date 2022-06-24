Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии — Finance.ua
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Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии

Личные финансы
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Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии
Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии, freepik.com
Плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в некоторых случаях.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Какие это случаи:
а) независимо от вида и суммы полученных доходов плательщиками НДФЛ, которые:
  • являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;
  • находятся под арестом или задержаны или осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;
  • находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;
  • находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года;
б) в других случаях, определенных разделом IV Налогового кодекса Украины.
Обязанность плательщика НДФЛ по подаче Декларации считается выполненной и Декларация не подается, если такой плательщик НДФЛ получал доходы:
  • от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен НДФЛ;
  • в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачено НДФЛ.
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По материалам:
Finance.ua
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