Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии — Finance.ua

Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии Сегодня 19:46 — Личные финансы

Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации об имущественном состоянии, freepik.com

Плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в некоторых случаях.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Какие это случаи:

а) независимо от вида и суммы полученных доходов плательщиками НДФЛ, которые:

являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;

находятся под арестом или задержаны или осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;

находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;

находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года;

б) в других случаях, определенных разделом IV Налогового кодекса Украины.

Обязанность плательщика НДФЛ по подаче Декларации считается выполненной и Декларация не подается, если такой плательщик НДФЛ получал доходы:

от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен НДФЛ;

в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачено НДФЛ.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.