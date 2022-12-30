Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации о доходах — Finance.ua
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Когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации о доходах

Личные финансы
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Государственная налоговая служба в Кировоградской области разъяснила, когда физлицо освобождается от обязательной подачи декларации о доходах.
В соответствии с п. 179.1 НКУ налогоплательщик обязан подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.
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В то же время п. 179.2 НКУ обязанность налогоплательщика по подаче налоговой декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы:
  • от налоговых агентов, которые согласно этому разделу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим разделом;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых не облагается налогом, или облагается налогом по нулевой ставке или с которых при нотариальном удостоверении договоров, был уплачен налог;
  • в виде объектов наследства, которые в соответствии с этим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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