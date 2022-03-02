Когда будут начислены пенсии и соцпомощь в марте. В Минсоцполитики назвали даты — Finance.ua
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Когда будут начислены пенсии и соцпомощь в марте. В Минсоцполитики назвали даты

Сегодня 17:53Личные финансы
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Когда будут начислены пенсии и соцпомощь в марте. В Минсоцполитики назвали датыКогда будут начислены пенсии и соцпомощь в марте. В Минсоцполитики назвали даты
В условиях военного положения в Украине пенсии и социальная помощь будут выплачиваться гражданам страны вовремя.
Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире «UA вместе».
Она отметила, что главной проблемой было обеспечить выплаты гражданам, которые получали их через почтальонов, однако эта проблема уже решена.
«Все социальные начисления — льготы, субсидии и пенсии — начисляются, главный вопрос — в выплатах тем, кому деньги приносят почтальоны, но он уже решен. С 4 числа будут начислены пенсии, с 4 до 10 числа — соцпомощь», — сообщила глава Минсоцполитики.
Также отмечается, что наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и соцпомощи на случай сбоев в работе банковских учреждений, а также переселенцев, получающих выплаты через почтового оператора. Это позволит бесперебойно производить выплаты.
По материалам: Українські Новини
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