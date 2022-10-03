Когда бизнес получит бюджетное возмещение НДС: ответ Гетманцева — Finance.ua
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Когда бизнес получит бюджетное возмещение НДС: ответ Гетманцева

Личные финансы
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Когда бизнес получит бюджетное возмещение НДС: ответ Гетманцева
Когда бизнес получит бюджетное возмещение НДС: ответ Гетманцева
Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале рассказал о получении в течение месяца обращений от бизнеса относительно возмещения НДС.
По его словам, действительно сейчас на исполнении в Госказначействе находятся своевременно переданные налоговой реестры на общую сумму 6,7 млрд грн.
Даниил Гетманцев подчеркнул, что Казначейство выполняет все платежи госбюджета по установленной очередности, в которой расходы на оборону и безопасность имеют абсолютный приоритет перед всеми остальными.
Поэтому с учетом ограниченности бюджетных ресурсов в военное время возникла задержка в две-три недели.
«Набираемся терпения, не строим конспирологические теории и ожидаем получения средств после удовлетворения потребностей армии», — отметил председатель комитета.

Справка Finance.ua:

  • Как пишет УКАБ, несмотря на то, что в мае было принято решение о возобновлении возмещения экспортного НДС, оно осталось только на бумаге. На практике аграрии до сих пор ждут, когда система снова заработает;
  • по состоянию на конец сентября ряд агропредприятий не получили возмещения даже за февраль 2022 года, а некоторые все еще ожидают возмещения и за январь месяц.
По материалам:
Finance.ua
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