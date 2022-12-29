Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине — Finance.ua
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Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине

Недвижимость
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Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине
Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине
Аналитики из Knight Frank регулярно оценивают ситуацию на мировом рынке недвижимости. Согласно новому исследованию компании, к октябрю 2022 года цены на жилье выросли почти на 9% в годовом исчислении.
Об этом говорится в исследовании Global House Price Index от Knight Frank. Известно, что компания отследила динамику средних цен на жилую недвижимость в 56 странах мира.

Как изменились цены на жилье

Несмотря на негативные прогнозы, в 45 из 56 проанализированных стран мира был зафиксирован рост цен на недвижимость.
В рейтинге стран с самым значительным ростом цен в третьем квартале 2022 года лидирует Турция. Здесь зафиксирован рост на 189,2%. Однако, если учесть инфляцию в этой стране, в реальном выражении цены выросли всего на 57,6%.
В целом десятка стран с наивысшим номинальным ростом цен на жилье выглядит так:
  1. Турция;
  2. Эстония;
  3. Венгрия;
  4. Чехия;
  5. Исландия;
  6. Словакия
  7. Северная Македония;
  8. Израиль;
  9. Латвия;
  10. Словения.
Как изменились цены на&nbsp;жилье в&nbsp;мире
Как изменились цены на жилье в мире, Таблиця: Knight Frank
Если учитывать цены без инфляции, рейтинг несколько видоизменится:
  1. Турция;
  2. Болгария;
  3. Испания;
  4. Греция;
  5. Германия;
  6. Кипр;
  7. Финляндия;
  8. Португалия;
  9. Великобритания;
  10. Италия.
Как изменились цены на&nbsp;жилье в&nbsp;мире
Как изменились цены на жилье в мире, Таблиця: Knight Frank
Годовой спад цен в третьем квартале (без учета инфляции) зафиксирован только в шести странах:
  • Марокко (-0,3%),
  • Новой Зеландии (-2%),
  • Китае (-2,2%),
  • Перу (-4,7%),
  • Гонконге (-7,1%),
  • Южной Корее (-7,5%).
Компания также включила в рейтинг Украину. Согласно исследованию, в третьем квартале цены на жилье в номинальном выражении не изменились. Однако упали в годовом исчислении на 19,8% с учетом инфляции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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