Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине — Finance.ua

Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине
Аналитики из Knight Frank регулярно оценивают ситуацию на мировом рынке недвижимости. Согласно новому исследованию компании, к октябрю 2022 года цены на жилье выросли почти на 9% в годовом исчислении.
Об этом говорится в исследовании Global House Price Index от Knight Frank. Известно, что компания отследила динамику средних цен на жилую недвижимость в 56 странах мира.
Как изменились цены на жилье
Несмотря на негативные прогнозы, в 45 из 56 проанализированных стран мира был зафиксирован рост цен на недвижимость.
В рейтинге стран с самым значительным ростом цен в третьем квартале 2022 года лидирует Турция. Здесь зафиксирован рост на 189,2%. Однако, если учесть инфляцию в этой стране, в реальном выражении цены выросли всего на 57,6%.
В целом десятка стран с наивысшим номинальным ростом цен на жилье выглядит так:
- Турция;
- Эстония;
- Венгрия;
- Чехия;
- Исландия;
- Словакия
- Северная Македония;
- Израиль;
- Латвия;
- Словения.
Если учитывать цены без инфляции, рейтинг несколько видоизменится:
- Турция;
- Болгария;
- Испания;
- Греция;
- Германия;
- Кипр;
- Финляндия;
- Португалия;
- Великобритания;
- Италия.
Годовой спад цен в третьем квартале (без учета инфляции) зафиксирован только в шести странах:
- Марокко (-0,3%),
- Новой Зеландии (-2%),
- Китае (-2,2%),
- Перу (-4,7%),
- Гонконге (-7,1%),
- Южной Корее (-7,5%).
Компания также включила в рейтинг Украину. Согласно исследованию, в третьем квартале цены на жилье в номинальном выражении не изменились. Однако упали в годовом исчислении на 19,8% с учетом инфляции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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