Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине — Finance.ua

Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине Сегодня 21:10 — Недвижимость

Knight Frank назвала страны с самым резким ростом цен на жилье: какова ситуация в Украине

Аналитики из Knight Frank регулярно оценивают ситуацию на мировом рынке недвижимости. Согласно новому исследованию компании, к октябрю 2022 года цены на жилье выросли почти на 9% в годовом исчислении.

Об этом говорится в исследовании Global House Price Index от Knight Frank. Известно, что компания отследила динамику средних цен на жилую недвижимость в 56 странах мира.

Как изменились цены на жилье

Несмотря на негативные прогнозы, в 45 из 56 проанализированных стран мира был зафиксирован рост цен на недвижимость.

В рейтинге стран с самым значительным ростом цен в третьем квартале 2022 года лидирует Турция. Здесь зафиксирован рост на 189,2%. Однако, если учесть инфляцию в этой стране, в реальном выражении цены выросли всего на 57,6%.

В целом десятка стран с наивысшим номинальным ростом цен на жилье выглядит так:

Турция; Эстония; Венгрия; Чехия; Исландия; Словакия Северная Македония; Израиль; Латвия; Словения.

Как изменились цены на жилье в мире, Таблиця: Knight Frank

Если учитывать цены без инфляции, рейтинг несколько видоизменится:

Турция; Болгария; Испания; Греция; Германия; Кипр; Финляндия; Португалия; Великобритания; Италия.

Как изменились цены на жилье в мире, Таблиця: Knight Frank

Годовой спад цен в третьем квартале (без учета инфляции) зафиксирован только в шести странах:

Марокко (-0,3%),

Новой Зеландии (-2%),

Китае (-2,2%),

Перу (-4,7%),

Гонконге (-7,1%),

Южной Корее (-7,5%).

Компания также включила в рейтинг Украину. Согласно исследованию, в третьем квартале цены на жилье в номинальном выражении не изменились. Однако упали в годовом исчислении на 19,8% с учетом инфляции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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