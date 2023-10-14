Климатический кризис стоит миру $16 млн каждый час — исследование Сегодня 23:05 — Мир

Климатический кризис стоит миру $16 млн каждый час — исследование

Новое исследование свидетельствует, что климатический кризис, вызванный экстремальными погодными условиями, каждый час стоит миру 16 миллионов долларов за последние 20 лет.

Об этом говорится в исследовании журнала Nature Communications , пишет Guardian

Усиление штормов, наводнений и жары нанесло по меньшей мере 2,8 триллиона долларов ущерба в течение 2000−2019 годов. В этот период средние расходы составляли 140 миллиардов долларов ежегодно.

А вот в 2022 году речь идет уже о 280 миллиардах долларов ущерба. Исследователи говорят, что отсутствие данных, прежде всего в странах с низким уровнем дохода, означает, что данные, вероятно, серьезно занижены. Кроме того, в данную сумму не включены расходы на фоне снижения урожайности и повышения уровня моря.

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По данным исследования, в течение 20 лет от погодных условий пострадали 1,2 миллиарда человек.

Кроме того, 53% ущерба нанесены изменениями климата, на которые повлияло человечество.

Исследователи говорят, что самые высокие климатические затраты произошли в:

2003 году, когда в Европе зафиксировали сверхвысокие температурные показатели;

2008 году, когда циклон «Наргис» поразил Мьянму;

В 2010 году, когда в Сомали произошла засуха, а в России зафиксировали волну жары.

Также значительные имущественные расходы в 2005 и 2017 годах произошли из-за ураганов в США. В частности, в те годы зафиксировали мощные ураганы «Катрина», «Харви» и «Ирма».

Доктор Стефан Галлегат из Всемирного банка, не входящий в исследовательскую группу, убежден, что это исследование показало, насколько заметно изменение климата увеличивает глобальные экономические потери от катастроф.

«Один из уроков исследования состоит в том, что глобальные исследовательские центры — преимущественно расположенные в богатых странах — должны больше работать над происходящим в более бедных странах», — считает Галлегат.

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