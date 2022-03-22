Клиенты Сбербанка больше не смогут платить в Китай — Finance.ua
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Клиенты Сбербанка больше не смогут платить в Китай

Сегодня 13:11Фондовый рынок
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В мобильном приложении Сбербанка теперь нет возможности отправлять переводы на электронные кошельки Alipay, что ограничило возможности перевода средств физлицами из россии в Китай.
Как объяснил источник газеты на платежном рынке, сервис пользовался большим спросом: с его помощью переводили деньги на родину граждане КНР, работающие в восточной части России, а также россияне в рамках серого импорта для оплаты поставок небольших партий китайских товаров.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что сервис пополнения кошельков Alipay реализовался в партнерстве с Western Union и его работа была остановлена в связи с уходом WU из россии из-за украинского кризиса.

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По материалам: Економічна Правда
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