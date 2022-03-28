Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты. — Finance.ua
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Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты.

Сегодня 17:41Личные финансы
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Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты.Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты.
Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты «єПідтримка». Подать заявку в «Дії» можно успеть до 31 марта.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«1,6 миллионов украинцев уже получили на карты „єПідтримка“ ПриватБанка государственную помощь по потере дохода на сумму 10,4 млрд грн. В целом клиенты ПриватБанка подали 2,1 млн заявок на получение государственной помощи», — сказано в сообщении.
Согласно решениям правительства, заявку на получение помощи еще можно успеть подать до 31 марта 2022 через мобильное приложение «Дія» — Услуги — «єПідтримка» — Получить помощь.
Зачисление произойдет на карту єПідтримка в течение 10 дней с даты подачи заявки.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате проведения боевых действий, получают единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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