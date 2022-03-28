Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты. — Finance.ua

Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты.

Сегодня 17:41 — Личные финансы

Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты.

Клиенты ПриватБанка уже получили 10,4 млрд грн помощи от государства на карты «єПідтримка». Подать заявку в «Дії» можно успеть до 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«1,6 миллионов украинцев уже получили на карты „єПідтримка“ ПриватБанка государственную помощь по потере дохода на сумму 10,4 млрд грн. В целом клиенты ПриватБанка подали 2,1 млн заявок на получение государственной помощи», — сказано в сообщении.

Согласно решениям правительства, заявку на получение помощи еще можно успеть подать до 31 марта 2022 через мобильное приложение «Дія» — Услуги — «єПідтримка» — Получить помощь.

Зачисление произойдет на карту єПідтримка в течение 10 дней с даты подачи заявки.

Справка Finance.ua:

украинцы, живущие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате проведения боевых действий, получают единовременную материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6 500 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.