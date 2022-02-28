Клиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн — Finance.ua

Клиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн
Клиенты ПриватБанка уже перечислили вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Из них:
144 миллиона грн со счета Бонус+;
850 миллионов грн с карт является єПідтримка;
760 миллионов грн с личных карт.
Как присоединиться?
Приват24 — Добро — Поддержка ВСУ.
В списке карт выбрать карту или счет Бонус+.
Также в приложениях ПриватБанка, Альфа-Банка и monobank можно перевести деньги с карты для поддержки украинской армии.
В ПриватБанке для этого появилась иконка «Добро», monobank добавил единые реквизиты в раздел «Благотворительность». Клиенту Альфа-Банка поддержать ВСУ нужно, зайдя на вкладку «Переводы/Платежи», выбрать «Платежи» и «Помощь ВСУ».
В приложении «Дія» также запустили услугу — перевод средств украинской армии. Нужно нажать Документы — Помочь армии. Услуга доступна пользователям IOS и Android
Справка Finance.ua:
по состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, уже перечислено более одного миллиарда грн в эквиваленте. Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии (450 млн грн);
помочь Вооруженным Силам Украины можно просто, осуществив перевод посредством платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Национального банка;
перечислить средства онлайн с помощью платежной карты можно здесь;
также по-прежнему можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.