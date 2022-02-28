Клиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн — Finance.ua
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Клиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн

Сегодня 15:50Казна и Политика
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Клиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грнКлиенты ПриватБанка уже перечислили Вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн
Клиенты ПриватБанка уже перечислили вооруженным силам Украины более 1,7 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Из них:
  • 144 миллиона грн со счета Бонус+;
  • 850 миллионов грн с карт является єПідтримка;
  • 760 миллионов грн с личных карт.
Как присоединиться?
  1. Приват24 — Добро — Поддержка ВСУ.
  2. В списке карт выбрать карту или счет Бонус+.
Также в приложениях ПриватБанка, Альфа-Банка и monobank можно перевести деньги с карты для поддержки украинской армии.
В ПриватБанке для этого появилась иконка «Добро», monobank добавил единые реквизиты в раздел «Благотворительность». Клиенту Альфа-Банка поддержать ВСУ нужно, зайдя на вкладку «Переводы/Платежи», выбрать «Платежи» и «Помощь ВСУ».
В приложении «Дія» также запустили услугу — перевод средств украинской армии. Нужно нажать Документы — Помочь армии. Услуга доступна пользователям IOS и Android

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, уже перечислено более одного миллиарда грн в эквиваленте. Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии (450 млн грн);
  • помочь Вооруженным Силам Украины можно просто, осуществив перевод посредством платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Национального банка;
  • перечислить средства онлайн с помощью платежной карты можно здесь;
  • также по-прежнему можно перевести средства через банковский счет по реквизитам.
По материалам: Finance.UA
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