Клиенты ПриватБанка уже могут добавлять собственные карты Visa и Mastercard в бумажник сервиса PayPal — Finance.ua

Клиенты ПриватБанка уже могут добавлять собственные карты Visa и Mastercard в бумажник сервиса PayPal

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Клиенты ПриватБанка уже могут добавлять собственные карты Visa и Mastercard в бумажник сервиса PayPal

Клиенты ПриватБанка могут без ограничения добавлять собственные карты Visa и Mastercard в кошельки сервиса PayPal.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С момента открытия новых функций для украинцев ими уже воспользовались более 1000 клиентов ПриватБанка. Со вчерашнего дня ведущий мировой финансовый сервис добавил к услугам, доступным клиентам в Украине, возможность получения денежных переводов от родных и друзей по всему миру и получение их через банковские карты ПриватБанка», — сказано в сообщении.

По сообщению PayPal, такая услуга будет работать для всех украинских граждан, которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом.

«Также на период военных действий компания временно отказывается от собственной комиссии для клиентов, которые присылают средства на украинские счета PayPal или получают средства на украинские счета PayPal. Клиенты ПриватБанка могут переводить средства с кошелька PayPal на кредитные или дебитные карты Visa и Mastercard без дополнительных комиссий», — добавили в ПриватБанке.

Справка Finance.ua:

в четверг, 17 марта, платежная система PayPal официально заработала в Украине.

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