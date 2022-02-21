Клиенты Альфа-Банка Украина получили первые выплаты дивидендов по акциям международных компаний — Finance.ua

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Клиенты Альфа-Банка Украина получили первые выплаты дивидендов по акциям международных компаний

Сегодня 12:32

Клиенты Альфа-Банка Украина, которые инвестируют в акции международных компаний через Sense SuperApp, уже получили выплаты дивидендов на свои валютные счета. Apple стала первой компанией, которая выплатила своим акционерам квартальные дивиденды. На расчетную дату клиенты Альфа-Банка держали 1441 акцию Apple.

Для получения дивидендов за отчетный период необходимо владеть акцией компании на дату формирования реестров акционеров (ex-dividend date). У каждой компании эти даты разные, в частности, у компании Apple это была дата 7.02. Все клиенты, которые владели акциями на этот период получили зачисление дивидендов на свои валютные счета в Альфа-Банке.

В ближайшее время выплаты дивидендов получат акционеры Starbucks, Intel, VISA , Exxon Mobil, Chevron, United Parcel Service, Bank of America, NVIDIA , CSX .

Напомним, что сейчас клиенты Альфа-Банка могут покупать в Sense SuperApp акции 30 международных компаний с высоким инвестиционным рейтингом. Возможность инвестировать в акции Банк запустил в декабре 2021 года и на текущий момент объем торговли акциями (покупки и продажи) составил более 192 млн грн. До 1 апреля Банк не взимает комиссию за проведение сделок по купли-продажи акций.

Также в начале года Альфа-Банк предоставил возможность своим клиентам путем голосования определить, акциями каких компаний они бы хотели расширить уже существующий список. В ближайшее время в Sense SuperApp появится возможность купить акции Mastercard, Oracle, IBM , AT&T, Hewlett Packard и ряд других выбранных компаний.

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