Кличко рассказал, каких видов транспорта коснется экономия электроэнергии — Finance.ua

Кличко рассказал, каких видов транспорта коснется экономия электроэнергии Сегодня 08:33 — Энергетика

Экономия электроэнергии в столице может затронуть некоторые виды общественного транспорта: троллейбусы и трамваи.

Метро не будет останавливаться, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Метро остановить мы не можем, потому что это ключевая транспортная артерия нашего города. Мы пересматриваем графики движения трамваев, чтобы максимально эффективно использовать энергию в пиковое время нагрузки.

Там, где нет нагрузки, будем максимально уменьшать движение трамваев, чтобы максимально экономить электроэнергию", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

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