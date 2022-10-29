Кличко рассказал, каких видов транспорта коснется экономия электроэнергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко рассказал, каких видов транспорта коснется экономия электроэнергии

Энергетика
40
Экономия электроэнергии в столице может затронуть некоторые виды общественного транспорта: троллейбусы и трамваи.
Метро не будет останавливаться, сказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Метро остановить мы не можем, потому что это ключевая транспортная артерия нашего города. Мы пересматриваем графики движения трамваев, чтобы максимально эффективно использовать энергию в пиковое время нагрузки.
Там, где нет нагрузки, будем максимально уменьшать движение трамваев, чтобы максимально экономить электроэнергию", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.