Кличко призвал европейских партнеров — мэров городов способствовать привлечению бизнеса в проекты реконструкции Киева Сегодня 17:17

Мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал мэров 15 европейских городов способствовать привлечению национальных бизнес-структур к участию в стратегически важных для Киева проектах, в частности, в сфере медицины и реабилитации, энергетической, экологической и гражданской безопасности.

«Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом пообщались онлайн из Киева с мэрами 15 европейских городов-подписантов совместной „Декларации о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития Киева“. Украинская столица и ряд европейских городов заключили этот документ в ноябре прошлого года», — сообщается на сайте Киевского горсовета.

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«В ходе сегодняшней онлайн-встречи мы обсудили проекты, для реализации которых Киеву необходима международная поддержка», — сообщил Кличко.

Он отметил, что Киев направляет значительные средства из бюджета города на финансирование проектов критической инфраструктуры. В частности, на проведение строительных и ремонтных работ. Однако остается открытым вопрос обеспечения потребностей в современном оборудовании, внедрении новейших технологий в различных сферах. И здесь очень важна международная поддержка.

Среди приоритетов столичной власти — реабилитация пострадавших от войны, развитие медицины, энергетическая и экологическая безопасность, гражданская защита населения, образование, коммунальная сфера.

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