Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте — Finance.ua
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Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте

Финтех и Карты
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Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте
Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте
Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает возможность оплаты банковской картой проезда в общественном транспорте столицы.
Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию гражданки Александры Шейко.
В нем Кличко сообщает, что порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева предусматривает, что банковская карта «является одной из форм носителя электронного билета», дающего право на проезд.
«Технические средства АСОП, которые на сегодняшний день установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия „Киевпасстранс“, технически готовы к приему оплаты проезда банковскими картами», — заявил мэр.
Он отметил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты проезда на транспорте банковской картой, как и другими носителями электронного билета, возложен на единого оператора АСОП — коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».
«В рамках реализации функционала, который позволит использовать банковскую карту в АСОП, сообщаем о поддержке электронной петиции и дальнейшей реализации поднятого в электронной петиции вопроса», — говорится в ответе Кличко.
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По материалам:
Діло
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