Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте — Finance.ua

Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте Сегодня 15:14 — Финтех и Карты

Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает возможность оплаты банковской картой проезда в общественном транспорте столицы.

Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию гражданки Александры Шейко.

В нем Кличко сообщает, что порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева предусматривает, что банковская карта «является одной из форм носителя электронного билета», дающего право на проезд.

«Технические средства АСОП, которые на сегодняшний день установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия „Киевпасстранс“, технически готовы к приему оплаты проезда банковскими картами», — заявил мэр.

Он отметил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты проезда на транспорте банковской картой, как и другими носителями электронного билета, возложен на единого оператора АСОП — коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».

«В рамках реализации функционала, который позволит использовать банковскую карту в АСОП, сообщаем о поддержке электронной петиции и дальнейшей реализации поднятого в электронной петиции вопроса», — говорится в ответе Кличко.

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Діло По материалам:

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