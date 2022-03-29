Классические схемы работодателей-мошенников: как не прогадать с трудоустройством — Finance.ua

Классические схемы работодателей-мошенников: как не прогадать с трудоустройством

Сегодня 17:05 — Личные финансы

Из-за войны многие украинцы потеряли работу. Те, кто находится в более-менее мирных регионах и готовы работать, активно просматривают вакансии. Как не попасть на удочку аферистам, которые пробуют нажиться на войне?

Журналисты рассказали о классических ловушках работодателей-аферистов.

Тестовое задание = бесплатная работа

Журналистам и переводчикам часто при приеме на работу предлагают выполнить тестовое задание. Недобросовестные работодатели могут таким способом получить немало готовых текстов или нагрузить заданиями, за которые потом не заплатят. Классический пример: «Выполните задание», а потом: «Извините, вы нам не подходите». Нормальным считается, когда тестовое задание — одно для всех, указано в описании вакансии.

Персональные данные

Стоит насторожиться, если вас просят выслать сканированные копии документов. В условиях военного положения такая просьба может быть вполне адекватной, но только от того работодателя, которому вы полностью доверяете. Если неизвестная вам контора с минимальным количеством положительных отзывов просит выслать персональные данные — стоит задуматься.

Деньги наперед

Если «работодатель» просит от вас деньги наперед, смело продолжайте поиск. Принцип был и остается одним — приличные работодатели платят за работу и обучение у себя, а не вы платите конторе.

Как не попасть в сети мошенников:

проверяйте информацию о работодателе. Читайте отзывы, смотрите на сайт компании, ее соцсети и читайте отрытую информацию. Если вакансия вызывает у вас подозрение — может компания о ней и не знает. А мошенники, пользуясь именем компании, пытаются вас обмануть. Не ленитесь — звоните в компанию и все уточняйте;

ищите вакансии на надежных сайтах по поиску работы. К сожалению, там тоже могут затесаться мошенники;



продолжайте поиск, если вам предлагают невероятный доход (больше, чем было в среднем на рынке до войны) и мало обязательств;



не продолжайте коммуникацию, если видите, что у вас просят деньги/услуги наперед или нагружают бесплатной работой.



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