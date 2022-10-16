Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото) — Finance.ua
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Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото)

Технологии&Авто
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Премиальная автомобильная марка из Поднебесной под названием Hongqi вывела на испытание премиальный седан L5 нового поколения. Шпионские фото автомобиля уже распространили в сети.
Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото)
На шпионских снимках автомобиль пока скрыт под камуфляжем. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что роскошный седан получит массивную решетку радиатора с горизонтальными ламелями, необычные круглые фары в ретро-стиле и бумерангообразные фонари.
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В салоне роскошной модели установят двухспицевой руль и огромный дисплей, сочетающий цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы.
Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото)
Все технические характеристики автомобиля пока засекречены. Официальная премьера новинки должна пройти до конца текущего года.
Отметим, седан предыдущего поколения оснащался 6,0-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 408 лошадиных сил. Также приобрести машину можно было с турбомотром V6, отдача которого составляла 381 лошадиную силу.
Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото)
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По материалам:
mmr.ua
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