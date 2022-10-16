Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото) — Finance.ua

Китайский Hongqi показал новый премиальный седан (фото) 16.10.2022, 00:29 — Технологии&Авто

Премиальная автомобильная марка из Поднебесной под названием Hongqi вывела на испытание премиальный седан L5 нового поколения. Шпионские фото автомобиля уже распространили в сети.

На шпионских снимках автомобиль пока скрыт под камуфляжем. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что роскошный седан получит массивную решетку радиатора с горизонтальными ламелями, необычные круглые фары в ретро-стиле и бумерангообразные фонари.

В салоне роскошной модели установят двухспицевой руль и огромный дисплей, сочетающий цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы.

Все технические характеристики автомобиля пока засекречены. Официальная премьера новинки должна пройти до конца текущего года.

Отметим, седан предыдущего поколения оснащался 6,0-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 408 лошадиных сил. Также приобрести машину можно было с турбомотром V6, отдача которого составляла 381 лошадиную силу.

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