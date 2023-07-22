Китайский GAC анонсировал новый гибридный кроссовер (Фото) — Finance.ua

Китайский GAC анонсировал новый гибридный кроссовер (Фото) 22.07.2023, 00:01 — Фондовый рынок

Китайский GAC анонсировал новый гибридный кроссовер (Фото)

Автомобильный гигант GAC выпустит на местный рынок увеличенную версию кроссовера GS8. Минпром Китая уже раскрыл облик и технические характеристики нового кроссовера GAC Trumpchi ES9.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на издание Autohome.com

Внешне автомобиль практически полностью повторяет младший кроссовер GS8 второго поколения. Отличить их можно по разным решеткам радиатора, бамперам и немного большим размерам.

Габариты новинки следующие: 5110 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база — 2920 мм.

Одним из изменений также станет новый дизайн передней панели в салоне. На нем будет больше хрома и другой логотип автопроизводителя. В остальном же GS8 и ES9 практически идентичны.

Силовая установка в GAC ES9 будет гибридной. В ее основе будет лежать двухлитровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил, работающий в связке с электродвигателем. Максимальная скорость авто ограничена на отметке 180 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Китае будет выпущен спортивный седан GAC Shadow Leopard R.

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MMR По материалам:

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