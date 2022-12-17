Китайский электрокроссовер Aiways U6 вышел на европейский рынок (фото) — Finance.ua
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Китайский электрокроссовер Aiways U6 вышел на европейский рынок (фото)

Технологии&Авто
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Китайская компания Aiways официально объявила об экспорте своего кроссовера U6 на европейский рынок. Как стало известно MMR, автомобиль можно будет приобрести в Германии, Франции, Испании, Дании, Швеции и Швейцарии.
Китайский электрокроссовер Aiways U6 вышел на европейский рынок (фото)
На внутреннем рынке U6 появился в октябре этого года. Его базовая комплектация в Поднебесной стоит около 220 тыс. юаней (30,5 тыс. долларов). В Европе цена на автомобиль варьируется в зависимости от страны. Так, если в Германии электрокар стоит около €45,5 тыс. (около $47,9 тыс.), то Дании за U6 просят 380 тыс. датских крон (около $54 тыс.).
В салоне U6 практически нет физических клавиш. Зато есть сенсорный дисплей диагональю 14,6 дюйма, а также широкая панель приборов диагональю 8,2 дюйма. За звук в автомобиле отвечает аудиосистема с 15 динамиками. Кроме того, автомобиль оснащен системой безопасного вождения, функцией помощи в пробках, изменением полосы движения, а также защитой узких дорог.
Кроссовер построен на электрической платформе MAS. Мощность силового агрегата составляет 217 л. с. и 315 Нм крутящего момента. С места до сотни машина ускоряется за 6,9 с. Запас хода кроссовера варьируется от 505 до 590 км в зависимости от комплектации.
На украинском рынке автомобили марки Aiways пока официально не представлены.
По материалам:
mmr.ua
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