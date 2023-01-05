Китайский автопарк превысил 415 млн авто — Finance.ua

Китайский автопарк превысил 415 млн авто Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

Согласно статистике, опубликованной Министерством общественной безопасности (MPS), на конец ноября 2022 года в Китае было зарегистрировано около 415 млн автомобилей и более 500 млн водителей автомобилей, занимающих первое место в мире.

Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

По официальным данным, среди водителей автотранспортных средств, имеющих лицензию, 463 млн человек были водителями легковых автомобилей. В последние годы количество автомобилей в Китае увеличивается более чем на 20 млн в год, а их общее количество на конец ноября достигло 318 млн, сказано в сообщении Министерства общественной безопасности. Количество китайских водителей с 2014 года ежегодно увеличивается на 25 млн человек.

В настоящее время каждый второй взрослый гражданин Китая имеет водительские права. Число водителей в возрасте до 25 лет составляло 54,48 млн человек, что составляет 10,9% от общего количества. Число лицензированных водителей в сельской местности Китая в последние годы быстро росло, ежегодно увеличиваясь более чем на 13 млн человек.

Около 289 млн сельских жителей получили водительское удостоверение, что составляет 57,8% от общего количества по стране, говорится в сообщении МОБ.

При этом количество автотранспортных средств в сельской местности достигло 208 млн, из них легковых автомобилей 140 млн, что составляет 50,2% и 44,1% от общего количества по стране соответственно.

Autoconsulting По материалам:

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