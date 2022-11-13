Китайские разработчики чипов замедляют свои процессоры, чтобы обойти санкции США — СМИ 13.11.2022, 00:35

После санкций, введенных США против технологического сектора Китая, китайские разработчики микросхем замедляют свои чипы, чтобы не попасть под ограничения.

Крупнейшие китайские разработчики микросхем Alibaba и Biren Technology, а также другие компании тратят миллионы долларов на создание проектов процессоров для следующего поколения суперкомпьютеров, алгоритмов искусственного интеллекта и центров обработки данных в стране. Эти проекты производятся за пределами страны крупнейшим в мире производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

В то же время санкции, объявленные США в прошлом месяце, ограничивают вычислительную мощность любого полупроводника, подрывающего эту логистическую цепочку. Экспортный контроль США (разрешающий такой импорт только при наличии лицензии) распространяется на производителей микросхем из третьих стран, поскольку почти все такие заводы используют американские компоненты или программное обеспечение.

Это означает, что ограничения могут привести к фактическому эмбарго на все высокопроизводительные процессоры, поставляемые в Китай. Ранее Штаты ограничили подобный импорт от калифорнийских компаний Nvidia и AMD. Собственные китайские заводы по производству микросхем существенно отстают от того, чтобы производить передовые микросхемы типа разработок Alibaba и Biren.

Аналитики считают, что санкции Вашингтона направлены на принудительное замедление технологического сектора Китая, поскольку высокопроизводительные процессоры необходимы для исследований в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Как следствие, Alibaba и Biren должны были остановить дальнейшее производство чипов и внести изменения в свои разработки, сообщили FT шесть человек, знакомых с ситуацией.

Ключевым показателем, ограничивающим ввоз микросхем в Китай, является двунаправленная скоростью передачи — то есть скорость, с которой они отправляют данные друг другу. Так, экспортный контроль ограничивает скорость передачи данных до 600 гигабайт в секунду (Гб/с).

Архивные версии сайта Biren до введения санкций США показывают, что первый процессор компании BR100 обеспечивает скорость передачи данных в 640 Гбит/с — выше установленных США ограничений. Однако сейчас на сайте Biren указаны характеристики в 576 Гбит/с, что ниже установленного предела.

Alibaba изучает, как модифицировать свой новый 5-нанометровый процессор, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Рассматриваемые изменения могут потребовать еще одного тестового запуска в TSMC, что будет означать многомесячную задержку до выхода и может стоить 10 млн долларов или больше.

Економічна Правда По материалам:

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