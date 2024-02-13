Китайские потребители экономят средства, несмотря на падение цен — Finance.ua

Китайские потребители экономят средства, несмотря на падение цен 13.02.2024, 00:45 — Мир

Потребители второй по величине экономики мира сокращают свои расходы, даже несмотря на наибольшее в Китае дефляционное давление за последние три года.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что потребительские цены в Китае находились в состоянии дефляции за последние четыре месяца, а в январе упали самыми быстрыми годовыми темпами за последние 15 лет. Хотя основная динамика наблюдается вследствие подешевения продуктов питания, а цены в других секторах растут, компании, которые продают все — от косметики до электротоваров — предлагают скидки.

Кроме того, цены на автомобили падают самыми быстрыми темпами за последние 22 года.

Поскольку рынок недвижимости, исторически являющийся основным двигателем доверия, все еще находится под давлением, осторожность потребителя сохраняется даже тогда, когда люди готовятся к китайскому новому году, традиционно периоду больших затрат. Также слабый рост цен автоматически не поощряет людей тратить больше.

Согласно официальным данным, розничные продажи в декабре выросли на 7,4%, хоть и на фоне низкой базы в декабре 2022 г., когда пандемия Covid охватила всю страну. За весь год, на который повлияли аналогичные базовые эффекты от локдаунов, розничные продажи выросли на 7,2%.

Опрос потребителей Morgan Stanley за декабрь, опубликованный в январе, показал, что чуть-чуть большая часть респондентов ожидают, что экономика улучшится в следующие шесть месяцев. Но в нем также отмечается, что 76% потребителей сократили расходы, по крайней мере, в одной категории за последние шесть месяцев, и что во всех категориях потребители чаще переходили на более дешевые бренды, чем на более дорогие.

Фред Нойманн, сопредседатель отдела экономики Азии в HSBC, предположил, что причиной низкого уровня потребления является отсутствие роста доходов. Опрос Morgan Stanley показал, что только 45% потребителей ожидают, что финансовое положение домохозяйств улучшится в течение следующих шести месяцев, что является самым низким показателем за последний год.

Економічна Правда По материалам:

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