Китайские инженеры утверждают, что создали двигатель, способный развить скорость 9 Мах — Finance.ua
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Китайские инженеры утверждают, что создали двигатель, способный развить скорость 9 Мах

Технологии&Авто
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Лю Юньфэн, старший инженер Китайской академии наук, и его команда заявили, что их разработка способна разогнать самолет до скорости, в девять раз превышающей скорость света.
Помимо невероятной скорости, двигатель примечателен принципом работы. Это импульсный детонационный двигатель, в нем горение смеси топлива и окислителя происходит путем детонации, а не дефлаграции, как в обычных двигателях.
Гиперзвуковой двигатель китайской разработки работает на реактивном топливе РП-3.
По данным Shell, RP-3 — это китайское авиационное топливо экспортного качества, эквивалентное Jet A-1, используемое коммерческими авиалайнерами в США.
Разработка успешно прошла наземные испытания в Пекине. Хотя гиперзвуковые двигатели в основном использовались в военных целях, несколько проектов по обе стороны Тихого океана предусматривают их использование на коммерческих самолетах.
Хьюстонская компания Venus Aerospace надеется, что ее гиперзвуковой самолет доставит пассажиров из Токио в Лос-Анджелес через час. Однако на пути гиперзвуковых трансокеанских перелетов возникает множество финансовых и логистических препятствий.
По материалам:
НВ
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