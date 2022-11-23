Китайские инженеры утверждают, что создали двигатель, способный развить скорость 9 Мах — Finance.ua

Китайские инженеры утверждают, что создали двигатель, способный развить скорость 9 Мах 23.11.2022, 00:43 — Технологии&Авто

Лю Юньфэн, старший инженер Китайской академии наук, и его команда заявили, что их разработка способна разогнать самолет до скорости, в девять раз превышающей скорость света.

Помимо невероятной скорости, двигатель примечателен принципом работы. Это импульсный детонационный двигатель, в нем горение смеси топлива и окислителя происходит путем детонации, а не дефлаграции, как в обычных двигателях.

Гиперзвуковой двигатель китайской разработки работает на реактивном топливе РП-3.

По данным Shell, RP-3 — это китайское авиационное топливо экспортного качества, эквивалентное Jet A-1, используемое коммерческими авиалайнерами в США.

Разработка успешно прошла наземные испытания в Пекине. Хотя гиперзвуковые двигатели в основном использовались в военных целях, несколько проектов по обе стороны Тихого океана предусматривают их использование на коммерческих самолетах.

Хьюстонская компания Venus Aerospace надеется, что ее гиперзвуковой самолет доставит пассажиров из Токио в Лос-Анджелес через час. Однако на пути гиперзвуковых трансокеанских перелетов возникает множество финансовых и логистических препятствий.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.