Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков рф — Finance.ua

Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков рф Сегодня 16:47 — Фондовый рынок

Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского « Тинькофф банка ».

«В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы», — говорится в сообщении.

В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за границей с 21 июля из-за введенных санкций.

«Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В россии карты продолжат работать как обычно», — добавили в «Тинькофф банке».

От санкций пострадал и другой банк.

Снять наличные клиентам, оказавшимся за пределами рф, советует и другой российский банк — «Солидарность», который также подпал под новые ограничительные меры США.

«Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за границей», — отметил банк.

UnionPay

Китайская платежная система, аналог Visa, Mastercard и российской «Мир». «Тинькофф Банк» начал выпускать карты UnionPay в мае 2023 года.

Ранее поддержка банка заявляла, что карты UnionPay не будут приниматься в Израиле, Грузии и Великобритании, но ими можно будет расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

Санкции против банков рф

«Тинькофф Банк» 20 июля попал под санкции США. Также под ограничения попали «Локо-Банк», банк «Солидарность» и банк «Юнистрим». Также против «Тинькофф Банка» вчера ввели санкции в Канаде.

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