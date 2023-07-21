Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков рф — Finance.ua
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Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США против банков рф

Фондовый рынок
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Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского «Тинькофф банка».
«В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы», — говорится в сообщении.
В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за границей с 21 июля из-за введенных санкций.
«Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В россии карты продолжат работать как обычно», — добавили в «Тинькофф банке».
От санкций пострадал и другой банк.
Снять наличные клиентам, оказавшимся за пределами рф, советует и другой российский банк — «Солидарность», который также подпал под новые ограничительные меры США.
«Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за границей», — отметил банк.
UnionPay
Китайская платежная система, аналог Visa, Mastercard и российской «Мир». «Тинькофф Банк» начал выпускать карты UnionPay в мае 2023 года.
Ранее поддержка банка заявляла, что карты UnionPay не будут приниматься в Израиле, Грузии и Великобритании, но ими можно будет расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки.

Санкции против банков рф

«Тинькофф Банк» 20 июля попал под санкции США. Также под ограничения попали «Локо-Банк», банк «Солидарность» и банк «Юнистрим». Также против «Тинькофф Банка» вчера ввели санкции в Канаде.
По материалам:
РБК-Україна
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