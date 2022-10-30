Китайская компания Zotye возобновила производство автомобилей — Finance.ua
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Китайская компания Zotye возобновила производство автомобилей

Фондовый рынок
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Китайская компания Zotye, которая несколько лет назад могла прекратить свое существование, возобновила производство автомобилей.
Как стало известно MMR, производство авто возобновлено на заводе в городе Юнкан, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. Пока с конвейера предприятия сходит только кроссовер T300, представленный еще в 2016 году.
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Длина кроссовера Т300 составляет 4405 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1640 мм. Размер колесной базы равняется 2610 мм. Автомобиль оборудовали 1,5-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi 4G15 мощностью 112 лошадиных сил.
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Отмечается, что все выпускаемые на упомянутом предприятии модели предназначены для отправки на экспорт.
Автомобиль планируется продавать в странах Западной и Южной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.
Напомним, в Украине среди китайских производителей маркой-лидером является Chery. Этот бренд представлен на украинском рынке кроссоверами Tiggo2 и Tiggo 2Pro, Tiggo 4 и Tiggo 7Pro.
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По материалам:
mmr.ua
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