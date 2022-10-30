Китайская компания Zotye возобновила производство автомобилей — Finance.ua

Китайская компания Zotye возобновила производство автомобилей 30.10.2022, 00:48 — Фондовый рынок

Китайская компания Zotye, которая несколько лет назад могла прекратить свое существование, возобновила производство автомобилей.

Как стало известно MMR , производство авто возобновлено на заводе в городе Юнкан, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. Пока с конвейера предприятия сходит только кроссовер T300, представленный еще в 2016 году.

Читайте также Представлен первый электромобиль Jeep

Длина кроссовера Т300 составляет 4405 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1640 мм. Размер колесной базы равняется 2610 мм. Автомобиль оборудовали 1,5-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi 4G15 мощностью 112 лошадиных сил.

Читайте также В Китае показали недорогой электрический минивэн с запасом хода более 600 км (фото)

Отмечается, что все выпускаемые на упомянутом предприятии модели предназначены для отправки на экспорт.

Автомобиль планируется продавать в странах Западной и Южной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Напомним, в Украине среди китайских производителей маркой-лидером является Chery. Этот бренд представлен на украинском рынке кроссоверами Tiggo2 и Tiggo 2Pro, Tiggo 4 и Tiggo 7Pro.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.