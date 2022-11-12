Китайская BYD запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году — Finance.ua
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Китайская BYD запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году

Технологии&Авто
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Китайская BYD запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году
Китайская BYD запустит новый бренд электрокаров премиум-класса в 2023 году
Китайский гигант электромобилей BYD в первом квартале 2023 планирует запустить новый премиальный бренд под названием Yangwang, а его первой моделью станет внедорожник.
Об этом пишет Reuters.
Автомобили, которые будут выпускаться под новым брендом, будут стоить от 800 000 до 1,5 млн юаней (от $110 287 до $206 763), добавили в BYD.
Исключив бензиновые автомобили из ассортимента продукции в этом году, BYD смогла получить выгоду из ряда стимулов для электромобилей, предложенных китайским центральным правительством и местными органами власти.
Автопроизводитель, производящий как чисто электрические, так и гибридные автомобили, возглавил продажи электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке: за первые 10 месяцев этого года продажи выросли более чем втрое до 1,4 млн единиц, как показывают документы компании.
BYD имел наибольшую долю продаж в мире в первом полугодии 2022 года — 15%, Tesla (США) — 14%, а у SAIC Motor (Китай) — 9%.
В июне BYD сообщила, что будут поставлять аккумуляторы для Tesla. Акции компании после этого заявления выросли, пишет CNBC.
В сентябре компания анонсировала начало производства авто на заводе в Таиланде уже в 2024 году. Компания планирует экспортировать продукцию завода, которая составит около 150 000 автомобилей в год, в основном в страны Юго-Восточной Азии и Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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