Китайцы представили электрический клон Mini за 12 600 долларов (фото) — Finance.ua
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Китайцы представили электрический клон Mini за 12 600 долларов (фото)

Технологии&Авто
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Китайцы представили электрический клон Mini за 12 600 долларов (фото)
Китайцы представили электрический клон Mini за 12 600 долларов (фото), Фото: DongCheDi
В Китае поступил в продажу бюджетный электромобиль JAC Yiwei 3. Топовая версия сможет проехать до 600 км на одном заряде.
Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
JAC Yiwei 3 получил минималистичный дизайн с круглыми передними фарами. Спереди нет радиаторной решетки, а на бампере расположен небольшой воздухозаборник.
Фото: DongCheDi
Фото: DongCheDi
Электрический хэтчбек отличается двухцветным корпусом и скрытыми дверными ручками. Новинку можно заказать в белом, бежевом, сером, зеленом или фиолетовом цветах.
Габариты JAC Yiwei 3:
  • длина — 4025 мм;
  • ширина — 1770 мм;
  • высота — 1560 мм;
  • колесная база — 2620 мм.
В интерьере разместили 6,2-дюймовую цифровую приборную панель и информационно-развлекательный экран диагональю 12,8 или 15,6 дюйма. Также внутри есть лоток для беспроводной зарядки смартфона и несколько отсеков для хранения вещей.
JAC Yiwei 3 предлагает передовые системы безопасности, включая панорамный обзор на 360 градусов и систему помощи водителю второго уровня с более чем 18 функциями. Топовая модель дополнена адаптивным круиз-контролем.
Фото: DongCheDi
Фото: DongCheDi
Новинка оснащена электромотором мощностью 95 или 136 л.с. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 41 или 51,5 кВтч на выбор. Они дают электромобилю запас хода 405 и 505 км, соответственно, но в будущем появится новая версия, способная проехать до 600 км на одном заряде.
JAC Yiwei 3 уже доступен для заказа в Китае. Стоимость электромобиля составляет от 89 900 до 127 900 юаней (от 12 600 до 17 900 долларов).

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По материалам:
Фокус
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