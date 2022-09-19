Китайцы показали сверхскоростного конкурента Tesla Roadster — Finance.ua

Китайцы показали сверхскоростного конкурента Tesla Roadster 19.09.2022, 01:25 — Технологии&Авто

Китайцы показали сверхскоростного конкурента Tesla Roadster, carnewschina.com

В Китае представили электрический суперкар GAC Aion Hyper SSR. Сверхмощное купе поступит в продажу с октября 2023 года по цене от 1,3 до 1,7 миллиона юаней ($186 000 — 244 000).

Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новый GAC Aion Hyper SSR — достаточно компактное двухместное купе длиной 4538 мм, шириной 1988 мм и высотой 1238 мм. У него обтекаемый дизайн со сдвинутым вперед салоном. Дверь поднимается вверх, как и положено суперкару. Сзади установлено антикрыло.

carnewschina.com

В конструкции активно использован карбон. Он присутствует и в отделке салона наряду с кожей, алькантарой и алюминием. Руль GAC Aion Hyper SSR приплюснут сверху и снизу, а показатели приборов выводятся на небольшой дисплей. На центральной панели установлен 14,6-дюймовый сенсорный мультимедийный экран. Оснащение включает электропривод сидений и камеру заднего вида.

Китайский суперкар получил полный привод и четыре мотора (по одному на колесо) суммарной мощностью 1225 л. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с — на уровне Tesla Roadster. Также появится менее мощная заднеприводная версия.

carnewschina.com

Примечательно, что GAC Aion Hyper SSR — не самый мощный китайский автомобиль. К производству готовится 1400-сильный суперкар FAW Hongqi S9, причем его сборку наладят в Италии.

Фокус По материалам:

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