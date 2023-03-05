Китайцы подготовили электромобиль в стиле Tesla Model 3 (фото) — Finance.ua
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Китайцы подготовили электромобиль в стиле Tesla Model 3 (фото)

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Этот автомобиль позиционируется как первый в мире смарт-купе люкс-класса. Основные конкуренты новинки — Tesla Model 3, BYD Han и Xiaopeng P7.
В конце 2023 года состоится презентация нового электрокара Xingtu E03. Пока что с внешностью новинки нас знакомят шпионские фотографии из КНР.
Китайцы подготовили электромобиль в стиле Tesla Model 3 (фото)
Автомобиль скрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой, однако отдельные детали рассмотреть можно. К примеру, узкую головную оптику, массивный передний бампер и компактные зеркала заднего вида на высоких ножках.
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Снимками тестового эталона делится китайский портал Autohome. В целом дизайн новинки напоминает элегантный облик электрокара Tesla Model 3.
Также внимательный наблюдатель заметит лидер на крыше. По предварительной информации, новый автомобиль получит интеллектуального помощника во время вождения.
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По материалам:
mmr.ua
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