Китайцы подготовили электромобиль в стиле Tesla Model 3 (фото) — Finance.ua

Китайцы подготовили электромобиль в стиле Tesla Model 3 (фото) 05.03.2023, 01:05 — Фондовый рынок

Этот автомобиль позиционируется как первый в мире смарт-купе люкс-класса. Основные конкуренты новинки — Tesla Model 3, BYD Han и Xiaopeng P7.

В конце 2023 года состоится презентация нового электрокара Xingtu E03. Пока что с внешностью новинки нас знакомят шпионские фотографии из КНР.

Автомобиль скрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой, однако отдельные детали рассмотреть можно. К примеру, узкую головную оптику, массивный передний бампер и компактные зеркала заднего вида на высоких ножках.

Снимками тестового эталона делится китайский портал Autohome. В целом дизайн новинки напоминает элегантный облик электрокара Tesla Model 3.

Также внимательный наблюдатель заметит лидер на крыше. По предварительной информации, новый автомобиль получит интеллектуального помощника во время вождения.

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