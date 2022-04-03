Китай заявил, что будет способствовать миру в Украине, но на «собственных условиях» — Finance.ua

Китай заявил, что будет способствовать миру в Украине, но на «собственных условиях»

Сегодня 11:14

Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет делать это на его собственных условиях, без более жесткого давления на россию.



Об этом сообщает Reuters

Премьер-министр Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира «своим способом», а президент Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет рассматривать Китай «независимо», имея в виду тесные связи Европы с Соединенными Штатами.

В то же время ЕС во время виртуального саммита Ли и Си призвал Пекин не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за нападения россии на Украину.

Прямая речь президента Европейского совета Шарля Мишеля: «Мы призвали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение россией международного права. Любые попытки обойти санкции или оказать помощь россии продолжат войну».

Ли сказал лидерам ЕС, что Китай всегда стремился к миру и способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в международном сообществе.

Мишель добавил, что обе стороны согласились, что война, которую Россия называет «специальной военной операцией», угрожает глобальной безопасности и мировой экономике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.