Китай закупил крупные партии кукурузы в Украине — Finance.ua

Китай закупил крупные партии кукурузы в Украине Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Китайские импортеры закупили крупные партии кормовой кукурузы в Украине за последние несколько недель.

Об этом сообщили трейдеры в Азии и Европе, пишет Reuters.

Трейдеры затруднились назвать точные объемы, но некоторые сказали, что они составляли несколько сотен тысяч тонн. Источник в украинском правительстве также подтвердил продажи кукурузы в Китай.

«Импортеры в Китае купили около 10−12 грузов Panamax украинской кукурузы для отгрузки в ноябре/декабре», — сказал сингапурский трейдер международной зерновой компании.

По прогнозам USDA, урожай кукурузы в Украине в 2023/24 МГ будет составлять 28 млн т (+0,5 млн т к прошлому прогнозу). Оценка экспорта осталась на уровне 19,5 млн т, конечные запасы могут достичь 4,43 млн т (+0,54 млн т).

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