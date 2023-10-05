Китай закупил крупные партии кукурузы в Украине — Finance.ua
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Китай закупил крупные партии кукурузы в Украине

Казна и Политика
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Китайские импортеры закупили крупные партии кормовой кукурузы в Украине за последние несколько недель.
Об этом сообщили трейдеры в Азии и Европе, пишет Reuters.
Трейдеры затруднились назвать точные объемы, но некоторые сказали, что они составляли несколько сотен тысяч тонн. Источник в украинском правительстве также подтвердил продажи кукурузы в Китай.
«Импортеры в Китае купили около 10−12 грузов Panamax украинской кукурузы для отгрузки в ноябре/декабре», — сказал сингапурский трейдер международной зерновой компании.
По прогнозам USDA, урожай кукурузы в Украине в 2023/24 МГ будет составлять 28 млн т (+0,5 млн т к прошлому прогнозу). Оценка экспорта осталась на уровне 19,5 млн т, конечные запасы могут достичь 4,43 млн т (+0,54 млн т).
По материалам:
Finance.ua
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