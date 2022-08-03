Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси

Мир
95
Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси
Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси
Китай вводит торговые ограничения и санкции против Тайваня после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
Среди ограничений — прекращение поставок природного песка на Тайвань с 3 августа. Китай также запрещает импортировать цитрусовые двух видов и рыбную продукцию из Тайваня.
В санкционные списки Китай внес два тайваньских фонда, производителей чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.
2 августа Пелоси, несмотря на угрозы Китая, прилетела на Тайвань. Американский самолет сопровождали до посадки тайваньские истребители. На острове объявлен второй уровень боевой готовности.
Незадолго до этого события Китай предупреждал о решительных мерах в случае, если это произойдет, и слово сдержал. Так, во время полета американского борта Китай поднял в небо свои истребители, а позже объявил четырехдневные военные учения вокруг Тайваня.
Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обрушила фондовые рынки США и Китая. Обострение отношений двух государств создало излишнюю нервозность на торговых площадках: основные индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник, а китайские индексы закрылись в минусе уже по итогам торгов во вторник.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.