Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси — Finance.ua

Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси
Китай вводит торговые ограничения и санкции против Тайваня после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
Среди ограничений — прекращение поставок природного песка на Тайвань с 3 августа. Китай также запрещает импортировать цитрусовые двух видов и рыбную продукцию из Тайваня.
В санкционные списки Китай внес два тайваньских фонда, производителей чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.
2 августа Пелоси, несмотря на угрозы Китая, прилетела на Тайвань. Американский самолет сопровождали до посадки тайваньские истребители. На острове объявлен второй уровень боевой готовности.
Незадолго до этого события Китай предупреждал о решительных мерах в случае, если это произойдет, и слово сдержал. Так, во время полета американского борта Китай поднял в небо свои истребители, а позже объявил четырехдневные военные учения вокруг Тайваня.
Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обрушила фондовые рынки США и Китая. Обострение отношений двух государств создало излишнюю нервозность на торговых площадках: основные индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник, а китайские индексы закрылись в минусе уже по итогам торгов во вторник.
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