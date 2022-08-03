Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси — Finance.ua

Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси Сегодня 17:33 — Мир

Китай вводит торговые санкции против Тайваня после визита Пелоси

Китай вводит торговые ограничения и санкции против Тайваня после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Среди ограничений — прекращение поставок природного песка на Тайвань с 3 августа. Китай также запрещает импортировать цитрусовые двух видов и рыбную продукцию из Тайваня.

В санкционные списки Китай внес два тайваньских фонда, производителей чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.

2 августа Пелоси, несмотря на угрозы Китая, прилетела на Тайвань. Американский самолет сопровождали до посадки тайваньские истребители. На острове объявлен второй уровень боевой готовности.

Незадолго до этого события Китай предупреждал о решительных мерах в случае, если это произойдет, и слово сдержал. Так, во время полета американского борта Китай поднял в небо свои истребители, а позже объявил четырехдневные военные учения вокруг Тайваня.

Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обрушила фондовые рынки США и Китая. Обострение отношений двух государств создало излишнюю нервозность на торговых площадках: основные индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник, а китайские индексы закрылись в минусе уже по итогам торгов во вторник.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.