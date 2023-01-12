Китай впервые опубликовал статистику обращения цифрового юаня — Finance.ua

Китай впервые опубликовал статистику обращения цифрового юаня
В декабре Народный банк Китая впервые включил e-CNY в отчеты о денежном обращении. И обнародовал данные по его количеству.
По предварительным подсчетам, объем цифровой национальной валюты оценивался в 13.6 млрд юаней ($2 млрд), что составляет 0.13% всех имеющихся резервов в Народном банке Китая.
При этом в банке отмечают, что сложение e-CNY почти не влияет на итоговый отчет за счет небольшого объема.
В отчете упоминается, что объем резервов Народного банка, в том числе средств в декабре 2022 года, вырос на 15,3%, составив 10,5 трлн юаней. Это стало самым высоким показателем за 11 месяцев года.
Тестировать свою цифровую валюту Китай начал в 2020 году. Тестирование проводилось в четырех крупных городах по всему Китаю: Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сюнань. Подготовка к запуску пилотного проекта продолжалась с 2014 года.
Первоначально широкое распространение e-CNY не планировалось. Его применяли для погашения некоторых незначительных выплат, например, транспортных субсидий.
В тестировании новой валюты принимали участие как крупные западные компании, работающие на рынке Китая, так и обычные жители страны, которым для этого выделили по 200 e-CNY.
Цифровой юань — полностью контролируемая государством валюта. В отличие от криптовалют, эмиссия которых происходит децентрализованно. Китай выступает против криптовалют — в сентябре 2021 года он объявил все операции с этими активами вне закона.
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