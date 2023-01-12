Китай впервые опубликовал статистику обращения цифрового юаня — Finance.ua

Китай впервые опубликовал статистику обращения цифрового юаня Сегодня 19:47 — Валюта

Китай впервые опубликовал статистику обращения цифрового юаня

В декабре Народный банк Китая впервые включил e-CNY в отчеты о денежном обращении. И обнародовал данные по его количеству.

По предварительным подсчетам, объем цифровой национальной валюты оценивался в 13.6 млрд юаней ($2 млрд), что составляет 0.13% всех имеющихся резервов в Народном банке Китая.

При этом в банке отмечают, что сложение e-CNY почти не влияет на итоговый отчет за счет небольшого объема.

В отчете упоминается, что объем резервов Народного банка, в том числе средств в декабре 2022 года, вырос на 15,3%, составив 10,5 трлн юаней. Это стало самым высоким показателем за 11 месяцев года.

Тестировать свою цифровую валюту Китай начал в 2020 году. Тестирование проводилось в четырех крупных городах по всему Китаю: Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сюнань. Подготовка к запуску пилотного проекта продолжалась с 2014 года.

Первоначально широкое распространение e-CNY не планировалось. Его применяли для погашения некоторых незначительных выплат, например, транспортных субсидий.

В тестировании новой валюты принимали участие как крупные западные компании, работающие на рынке Китая, так и обычные жители страны, которым для этого выделили по 200 e-CNY.

Цифровой юань — полностью контролируемая государством валюта. В отличие от криптовалют, эмиссия которых происходит децентрализованно. Китай выступает против криптовалют — в сентябре 2021 года он объявил все операции с этими активами вне закона.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.