Китай создаёт собственную блокчейн-платформу BSN, не объявляя об этом публично — Finance.ua
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Китай создаёт собственную блокчейн-платформу BSN, не объявляя об этом публично

Сегодня 22:49
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В 2019 году президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его стране необходимо «использовать возможности», предоставляемые технологией блокчейн.
Он сказал, что блокчейн стал «важным прорывом в независимых инновациях основных технологий». В результате этого выступления блокчейн был возведен в ранг национального приоритета Китая среди других технологий, таких как полупроводники. С тех пор Китай без особой огласки создаёт платформу, призванную облегчить развёртывание технологии блокчейн для компаний. Она получила название BSN (Blockchain-based Service Network, Сервисная сеть на основе блокчейн).
Платформа BSN ориентирована на компании, эксплуатирующие инфраструктуру облачных вычислений. Это может быть как крупный игрок, такой как Amazon или Microsoft, так и небольшая компания, которая управляет собственным частным облаком или интранетом. Платформа BSN позиционируется как «универсальный магазин» для развертывания этих блокчейн-приложений в облаке. Такой процесс в противном случае мог бы быть дорогостоящим и трудоёмким.
Еще одним преимуществом китайской платформы является решение одной из сложных проблем в отрасли — интероперабельности (способ заставить разные блокчейны работать друг с другом). Например, если у двух банков есть приложения, созданные на разных блокчейн-платформах, они могут не работать друг с другом. Но приложения, созданные через инфраструктуру BSN, будут совместимы.
Для компаний, которые хотят использовать несколько блокчейн-приложений в своей организации, BSN позволит сделать это через существующего поставщика облачных сервисов, а не устанавливать множество новых серверов для создания продукта блокчейна. Идея состоит в том, что бизнес или правительство могут использовать платформу BSN для простого развёртывания блокчейн-приложений без больших затрат.
Вместе с тем, к платформе BSN не привязана криптовалюта. Это вызвано тем, что Китай запретил деятельность, связанную с криптовалютой, и сделал её незаконной. По словам экспертов, BSN предлагает привлекательную инфраструктуру, не связанную с криптовалютой. Так что платформа может вызывать интерес у компаний, которые не хотят подвергаться рискам, связанным с неустойчивым характером цифровых валют.
За BSN стоит стартап Red Date Technology со штаб-квартирой в Гонконге, являющийся одним из основателей платформы. Проект также поддерживают правительственные организации Китая, включая Государственный информационный центр (SIC) при Национальной комиссии Китая по развитию и реформам (NDRC) и государственную телекоммуникационную компанию China Mobile.
У авторов BSN есть амбиции выйти на глобальный уровень. Однако связи с китайским правительством могут затруднить это. При этом BSN «пытается отделить часть BSN International от внутренних усилий и [пытается] дистанцироваться от поддержки правительства Китая». Ещё одной проблемой на пути к глобализации может стать отсутствие привязки криптовалюты, так как «многие люди не заинтересованы» в предложении некриптовалютного блокчейна.
По материалам: ITC.ua
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