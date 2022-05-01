Китай провел совещание с банкирами по вопросу защиты от возможных санкций США — FT

Сегодня 11:34 — Мир

Китай провел совещание с банкирами по вопросу защиты от возможных санкций США — FT

Китайские чиновники провели экстренное совещание с местными и иностранными банками по вопросу защиты зарубежных активов страны от западных санкций — аналогичных введенным против россии за ее вторжение в Украину.

Об этом в субботней публикации сообщает Financial Times

Официальные лица обеспокоены тем, что такие меры могут быть направлены против Пекина в случае вызванного им военного конфликта или другого кризиса.

В совещании, состоявшемся 22 апреля, приняли участие официальные лица центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители десятков местных и международных кредиторов, в том числе британского банка HSBC.

Участники встречи не уточняли, о каких сценариях идет речь, но считается, что одним из возможных поводов для таких санкций может быть китайское вторжение на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Чиновники поинтересовались у присутствующих банкиров, что можно сделать для защиты иностранных активов страны, особенно ее валютных резервов в размере 3,2 трлн долларов.

Активы Китая, деноминированные в долларах, варьируются от казначейских облигаций США на сумму более 1 трлн долларов до офисных зданий в Нью-Йорке. Государственная страховая группа Dajia, например, владеет отелем Waldorf Astoria в Нью-Йорке.

«Никто на месте не смог придумать хорошее решение», — отметил человек, проинформированный о встрече.

Некоторые банкиры предположили, что центральный банк может потребовать от экспортеров обменять все свои валютные доходы на юани. Экспортерам сейчас разрешено хранить часть валютной выручки для использования в будущем.

Остальные предложили «значительное» сокращение квоты для китайских граждан (в размере 50 тысяч долларов) на ежегодную покупку валюты для заграничных поездок, обучения и других покупок.

В то же время некоторые банкиры сомневаются, что Вашингтон позволит разорвать экономические связи с Китаем, учитывая его статус второй по объемам экономики в мире, огромные запасы долларовых активов и тесные торговые отношения с США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.