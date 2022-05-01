Китай признал первый этап строительства космической станции успешно завершенным — Finance.ua

Китай признал первый этап строительства космической станции успешно завершенным

Китайское управление программы пилотируемых полетов признало первый этап строительства Национальной орбитальной станции Тяньгун успешно завершенным. В управлении отметили, что базовый модуль станции работает штатно.

«Все целые этапы проверки основных технологий миссии космической станции были достигнуты, все инженерные системы подготовлены, все условия для перехода к этапу строительства космической станции соблюдены», — заявили в управлении.

В заявлении говорится, что базовый модуль «Тяньхэ» функционирует штатно, функциональные возможности ракет-носителей, которые использовались для строительства станции, были проанализированы и по результатам проверок признаны способными выполнять задачи во время миссий по строительству станции в будущем.

В управлении заключили, что система отбора и подготовки экипажей к долгосрочным миссиям на станции эффективна, а наземные системы и центры управления полетами способны поддерживать миссии по поддержке станции и пребыванию тайконавтов на ней. Кроме того, на станции можно проводить научные испытания. Управление также признало эффективную систему обеспечения модуля энергией, систему жизнеобеспечения и двигательную систему.

Напомним, базовый модуль станции был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года. Общий вес станции «Тяньгун», расположенной на высоте 400 километров, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около десяти лет.

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