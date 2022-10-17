Китай прекращает поставки газа в Европу — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай прекращает поставки газа в Европу — Bloomberg

Энергетика
99
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину китайским госкомпаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd поручено не перепродавать сжиженный природный газ в Европу и Азию.
Об этом сообщает Bloomberg.
Распоряжение поступило от Китайской национальной комиссии по развитию и реформам.
Такое решение было принято в целях обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.
Как пишет издание, пополнение газовых хранилищ странами Европы и рекордно высокие расходы по доставке «снизили привлекательность повторной доставки топлива» из КНР.
Как отмечается в материале, решение Китая может усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.
В ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является россия с 14% мировой нефтедобычи).
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.