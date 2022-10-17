Китай прекращает поставки газа в Европу — Bloomberg
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину китайским госкомпаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd поручено не перепродавать сжиженный природный газ в Европу и Азию.
Об этом сообщает Bloomberg.
Распоряжение поступило от Китайской национальной комиссии по развитию и реформам.
Такое решение было принято в целях обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.
Как пишет издание, пополнение газовых хранилищ странами Европы и рекордно высокие расходы по доставке «снизили привлекательность повторной доставки топлива» из КНР.
Как отмечается в материале, решение Китая может усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы.
ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:
Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.
В ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является россия с 14% мировой нефтедобычи).
Поделиться новостью