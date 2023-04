Китай планирует ввести обязательные проверки безопасности для ИИ-сервисов — Finance.ua

Китай планирует ввести обязательные проверки безопасности для ИИ-сервисов 12.04.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Китай планирует требовать проверки безопасности услуг генеративного ИИ, прежде чем им будет разрешено работать, что создает неопределенность по поводу ботов, подобных ChatGPT, которые были представлены крупнейшими технологическими компаниями страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Поставщики услуг должны гарантировать, что контент точный и уважает интеллектуальную собственность, а также не дискриминирует и не угрожает безопасности, говорится в проекте руководящих принципов, опубликованном для общественного обсуждения, сообщает Администрация киберпространства Китая.

Операторы ИИ также должны будут четко маркировать контент, созданный с помощью ИИ.

«Требования регулятора восполняют растущие попытки Пекина регулировать взрывной рост генеративного ИИ после того, как в ноябре в индустрии появился ChatGPT от OpenAI».

Компании — от Alibaba Group Holding Ltd. до SenseTime Group Inc. и Baidu — стремятся создать платформу ИИ следующего поколения для крупнейшего в мире интернет-рынка. Это отражает растущую волну разработок за рубежом, где Google Inc. и Microsoft Corp. являются одними из многих технологических компаний, исследующих генеративный ИИ, который может создавать оригинальный контент только посредством простых подсказок пользователя", — пишет агентство.

Китай не скрывает своего желания развивать ИИ в то время, когда страна находится в конфликте с США из-за технологий.

Но остается неясным, как правительство намерено стимулировать и контролировать эту новую сферу. Опубликованные во вторник руководящие принципы по сути переносят существующие правила относительно данных и контента — от защиты личной информации до цензуры сообщений, которые партия считает нежелательными, — на растущую сферу ИИ.

Китай, вероятно, запретит иностранные услуги искусственного интеллекта, такие как OpenAI или Google, как это было сделано с американскими поисковыми системами и социальными сетями. Пекин настаивает на жестком контроле над онлайн-контентом и дискуссиями.

Но, как ожидается, пока Пекин будет избегать «чрезмерного затягивания поводка» для своих местных фирм, опасаясь подавить зарождающуюся сферу, которая требует пространства для инноваций, считает Анжела Чжан, доцент кафедры права в Университете Гонконга.

