Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход россии

Сегодня 23:06
130
Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который обходит россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, уточнило издание Сhina.org.
Маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря грузы будут пересекаться с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по новому маршруту отправился первый поезд, груженый спортивными товарами.
В сианской компании международной логистики «Жуян» считают, что эффективность таких перевозок возрастет, а расходы сократятся. Такой маршрут «поможет наладить экспорт в сложившейся ситуации», пояснил менеджер компании.
На сегодняшний день более 750 иностранных компаний объявили о временном или полном прекращении работы на российском рынке.
Среди них и китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec, остановившая инвестиционную активность в россии из-за опасений попасть во вторичные американские санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Радіо Свобода
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.