Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход россии — Finance.ua

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход россии

Сегодня 23:06

Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который обходит россию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм, уточнило издание Сhina.org

Маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря грузы будут пересекаться с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по новому маршруту отправился первый поезд, груженый спортивными товарами.

В сианской компании международной логистики «Жуян» считают, что эффективность таких перевозок возрастет, а расходы сократятся. Такой маршрут «поможет наладить экспорт в сложившейся ситуации», пояснил менеджер компании.

На сегодняшний день более 750 иностранных компаний объявили о временном или полном прекращении работы на российском рынке.

Среди них и китайская государственная нефтегазовая компания Sinopec, остановившая инвестиционную активность в россии из-за опасений попасть во вторичные американские санкции.

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